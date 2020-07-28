أسهم سوفت بنك تقفز لأعلى مستوى في 20 عاماً

ارتفعت أسهم شركة SoftBank إلى أعلى مستوياتها منذ مارس عام 2000 ما يمهد الطريق للشركة للوصول إلى مستويات شوهدت آخر مرة خلال فقاعة الإنترنت منذ عشرين عاما.

يأتي ذلك على خلفية عمليات إعادة الشراء وتوقعات الأرباح والاكتتابات العامة للشركات التابعة.

يشار إلى أن سهم سوفت بنك قد ارتفع 150% مقارنة بالمستوى المتدني الذي وصل إليه منتصف مارس الماضي إثر تفشي جائحة كورونا.

وقدرت مجموعة سوفت بنك في وقت سابق، أنها ستتكبد خسائر قياسية تبلغ نحو 13 مليار دولار للسنة المالية مع تجدد التركيز على خطة لبيع أصول من أجل جمع سيولة وإعادة الثقة.