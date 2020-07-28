إيضاح من بوتيكات حول غسيل الأموال عبر مشاهير السوشيال ميديا

أكدت شركة بوتيكات، المتهمة بغسيل الأموال، في بيان على صفحتها على تويتر، استعدادها التام للتعاون مع النيابة العامة والقضاء الكويتي وكافة الأجهزة الحكومية للوصول إلى الحقيقة.

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وقال المدير العام لشركة الأجيال القادمة للاستشارات، عيد الشهري، في مقابلة مع "العربية" إن نموذج عمل شركة بوتيكات يعتمد على التعاون مع مشاهير السوشيال ميديا في الترويج للسلع والبضائع والأزياء.

وأضاف أن هذا التعاون يكون عبر الاتفاق المسبق، ثم يجري الإعلان عن تلك السلع إلكترونياً، لكن الشبهة حصلت في تضخم الأموال المدفوعة حيال هذه الأنشطة لدى بعض مشاهير السوشيال ميديا وهي قيد التحقيقات لدى القضاء الكويتي.

وأوضحت شركة بوتيكات في بيانها أنها تعمل منذ 5 سنوات بالعلن وبكل شفافية وأنها مفتخرة بوضع الكويت على خريطة التجارة الإلكترونية.

وأشارت بوتيكات إلى أن لديها 1000 موظف وأكثر من 1500 مورد وقد قامت بعرض أكثر من 40 ألف منتج على منصتها من 1500 علامة تجارية، والعديد منها مدرجة في الأسواق العالمية وتخضع لقوانين رقابة مالية صارمة.

هذا التوضيح من بوتيكات يأتي بعد أن نفذت النيابة العامة في الكويت، قرار التحفظ على ممتلكات شركة بوتيكات المتهمة بغسيل الأموال، إلى جانب 10 من مشاهير التواصل الاجتماعي في الكويت في قضية شغلت الرأي العام على مدى اليومين الماضيين.

من جانبها أعلنت شركة بوبيان للبتروكيماويات على موقع بورصة الكويت عن قرار تجميد الحسابات البنكية لشركة بوتيكات التي تمتلك فيها بوبيان للبتروكيماويات حصة أقلية، علما أن شركة بوبيان للبتروكيماويات ضخت في يناير 2018 مبلغ 45 مليون دولار في شركة بوتيكات التي تأسست في عام 2015 مع الإشارة إلى أن تقييم الشركة في حينها كان يتراوح بين 250 مليون دولار و300 مليون دولار.

وكانت بوبيان للبتروكيماويات قد باعت جزءا من حصتها في بوتيكات لمستثمر جديد. هذا وقد بلغ تقييم شركة بوتيكات 500 مليون دولار العام الماضي، وقد عينت بوتيكات مجموعة سيتي غروب لدراسة الخيارات الاستراتيجية المتاحة أمام الشركة ومنها بيع حصة فيها أو القيام بالمزيد من الجولات التمويلية.