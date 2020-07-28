رويترز: "نخيل" تجري محادثات بشأن إعادة تمويل ديون

قالت مصادر مطلعة إن نخيل العقارية في دبي خاطبت بنوكاً بشأن إعادة تمويل ديون قائمة، وذلك في ظل تباطؤ اقتصادي يفاقم مشكلات وفرة المعروض في سوق العقارات ويزيد المخاوف حيال قدرتها على تحمل الديون.



واضطرت شركة نخيل، والتي طورت جزر النخيل في دبي، لإعادة هيكلة ديون ضخمة في أعقاب أزمة العقارات بالإمارة في عامي 2009 و2010 عندما كانت الشركة واحدة من أكبر المتضررين.



وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن نخيل خاطبت بنوكاً في الآونة الأخيرة من أجل إعادة تمويل عدة قروض قائمة، وذلك دون الكشف عن حجم تلك الديون.

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وقال أحد المصدرين إن إعادة التمويل ستشمل ديوناً جمعتها نخيل لتطوير مشروعها ديرة مول.



وقالت نخيل لرويترز في بيان "في إطار أنشطة أعمالنا المعتادة، نحن في مناقشات مع بنوك وسنعلن عن مزيد من التفاصيل بحسب المقتضيات في الوقت المناسب".



وبسبب جائحة فيروس كورونا، يزداد تضرر قطاع العقارات في دبي المتباطئ في أغلب فترات العقد السابق.



وقالت مصادر إن نخيل قلصت الرواتب بما يصل إلى 50% في وقت سابق من العام الحالي. واستقال رئيسها التنفيذي في مارس.



وبحسب الموقع الإلكتروني لنخيل، من المستهدف أن يكون ديرة مول البالغ تكلفته 6.1 مليار درهم (1.7 مليار دولار) واحدا من أضخم مراكز التسوق بالمنطقة بصافي مساحة قابلة للتأجير تبلغ 4.5 مليون قدم مربعة.



وقالت نخيل هذا الشهر إنها باعت، برغم الصعوبات الناجمة عن الجائحة، حوالي 250 ألف عقار بإجمالي مبيعات تزيد على 600 مليون درهم في الشهور الأربعة الماضية.