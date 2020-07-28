أملاك العالمية ترفع أرباحها 21% لـ 23.8 مليون ريال

رفعت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري أرباحها الصافية الأولية الفصلية للربع الثاني من العام الحالي بنسبة 21% إلى 23.8 مليون ريال، مقارنة بـ 19.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2019.

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وجاء ارتفاع الأرباح الفصلية مع ارتفاع صافي الربح من عقود تمويل الإجارة والمرابحة والإجارة الموصوفة بالذمة بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وبلغ صافي إيرادات التمويل للفترة الحالية من العام 2020 مبلغ 52.3 مليون ريال مقارنة بمبلغ 44.7 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2019، ويعود ذلك لارتفاع إيرادات التمويل وانخفاض تكاليف الإقراض.

كما زادت المصاريف التشغيلية بمبلغ 3.4 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ومعظم هذه الزيادة ناتجة عن زيادة مخصص الانخفاض في القيمة للخسائر الائتمانية المتوقعة.

ورفعت الشركة أرباحها لفترة 6 أشهر بنسبة 129% إلى 53.3 مليون ريال بسبب نمو إيرادات التمويل العقاري، والربح المحقق من انخفاض مصاريف التمويل من البنوك وتأجيل الدفعات المتعلقة بالعملاء المستحقين نتيجة لتطبيق برامج دعم مؤسسة النقد العربي السعودي.

كما زادت أرباح الفترة بسبب سداد الزكاة وضريبة الدخل عن سنوات سابقة في العام 2019 ناتجة عن الوصول إلى اتفاقية تسوية مع الهيئة العامه للزكاة والدخل.