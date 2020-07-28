ارتفاع أرباح أسمنت أم القرى الفصلية لـ21 مليون ريال بنمو 71%

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة أسمنت أم القرى إلى 20.9 مليون ريال، في الربع الثاني من 2020، مقابل 12.2 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بارتفاع 70.7%، ومقابل أرباح 38.5 مليون ريال، في الربع السابق بانخفاض 45.5%.

وبلغت أرباح الشركة في النصف الأول من 2020 نحو 59.4 مليون ريال، مقابل 33.7 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 76%.

وقالت الشركة إن ارتفاع أرباح الربع الثاني يعود إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات وتحسن متوسط سعر البيع للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

كما أشارت أسمنت أم القرى لارتفاع الإيرادات الأخرى للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بالرغم من ارتفاع مصروف الزكاة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2020م بواقع 3% من القيمة الاسمية.