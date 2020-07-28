تراجع أرباح أسمنت الشرقية في الربع الثاني 6% لـ30 مليون ريال

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة أسمنت المنطقة الشرقية إلى 30 مليون ريال، في الربع الثاني من 2020، مقابل 32 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بـ 6.25%، ومقابل أرباح 85 مليون ريال، في الربع السابق بانخفاض 64.7%.

وبلغت أرباح الشركة في النصف الأول من 2020 نحو 116 مليون ريال، مقابل 78 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 48.7%.

وقالت الشركة إن انخفاض أرباح الربع الثاني يعود إلى انخفاض كمية مبيعات الخرسانة مسبقة الصنع، وانخفاض إيرادات من استثمارات، وانخفاض الإيرادات الأخرى.

وأرجعت أسمنت الشرقية ارتفاع أرباح النصف الأول إلى زيادة كمية وقيمة مبيعات الأسمنت نتيجة لتحسن الطلب المحلي، وانخفاض المصاريف العمومية ومصاريف البيع والتسويق، وزيادة حصة الشركة من نتائج شركة زميلة.