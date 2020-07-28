خسائر "الزامل للصناعة" الفصلية تزيد 18% إلى 58 مليون ريال 

أعلنت شركة الزامل للاستثمار الصناعي، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، والتي أظهرت تفاقم خسائرها بنسبة 17.7%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن خسائرها خلال تلك الفترة بلغت 58.3 مليون ريال، مقابل 49.55 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وخلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، وصلت الخسائر إلى 87.132 مليون ريال، مقابل 96.7 مليون ريال، بتراجع بلغ 9.9%.

وعزت الشركة سبب ارتفاع الخسارة في الربع الثاني إلى انخفاض في مبيعات كافة القطاعات، وانخفاض هوامش الربح الإجمالية في قطاعي الحديد والعوازل، وانخفاض هوامش الربح التشغيلية في قطاعي الحديد والعوازل.