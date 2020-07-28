خسائر "فيبكو" الفصلية تزيد 29% إلى 3.4 مليون ريال 

أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو)، اليوم الثلاثاء، النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققة نموا في الخسائر بنسبة 29%.

وبلغت خسائر الشركة 3.4 مليون ريال، مقابل 4.8 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لما أعلنته الشركة للسوق المالية السعودية "تداول".

وخلال الشهور الستة الأولى، حققت الشركة صافي ربح بلغ 800 ألف ريال، مقابل خسائر قيمتها 9.7 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

موضوع يهمك أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو)، اليوم الثلاثاء، النتائج المالية الأولية الموحدة للربع الأول من العام... فيبكو تتحول للربحية بـ 4.2 مليون ريال بالربع الأول شركات

وقالت الشركة إن سبب انخفاض صافي الخسارة يعود بشكل رئيسي إلى، نمو المبيعات في الشركة التابعة بمعدل 385% نتيجة لزيادة الطلب على منتجات الشركة خلال الربع الحالي، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية حيث كان يتم تحميل مصاريف الشركة التابعة على بند المصاريف العمومية والإدارية خلال فترة الربع الثاني من العام المالي 2019م تماشياً مع المعايير الدولية للتقارير المالية، فضلاً عن وجود طاقة غير مستغلة، حيث انطلق التشغيل التجاري تدريجياً لشركة فبك للصناعة في الربع الثاني من العام 2019.

وعزت الخسائر إلى انخفاض مصروف الزكاة نتيجة لاستحواذ فيبكو على حصص الأقلية في الشركة التابعة، وانخفاض تكلفة التمويل بسبب المبادرات الحكومية التي أطلقتها الدولة (ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي) للتخفيف من آثار فيروس كورونا المستجد، والمتعلقة بتأجيل سداد الأقساط المستحقة من القروض بدون فوائد تمويلية.