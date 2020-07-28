خسائر "نماء للكيماويات" الفصلية ترتفع 224% إلى 3 ملايين ريال 

أعلنت شركة نماء للكيماويات، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققة خسائر تبلغ 3.34 مليون ريال، مقابل 1.03 مليون ريال خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي، لتتفاقم الخسائر بنسبة 224.3%.

وأظهرت بيانات الشركة، التي أعلنتها اليوم للسوق المالية السعودية تداول، أن إيراداتها تراجعت بنسبة 22% إلى 104.5 مليون ريال.

موضوع يهمك أعلنت شركة نماء للكيماويات، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، لتزيد خسائرها بنسبة... خسائر نماء للكيماويات الفصلية تزيد 230% إلى 7 ملايين ريال شركات

وخلال الستة أشهر، ارتفعت خسائر الشركة بنسبة 228.3% إلى 10.7 مليون ريال.

وعزت الشركة تحقيق هذه الخسائر إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات النهائية، وانخفاض الكميات المبيعة، وانخفاض إيراد الاستثمار.

وأشارت إلى أن تلك الخسائر تأتي على الرغم من انخفاض مصاريف البيع والتسويق بسبب انخفاض الكميات المبيعة، وكذلك انخفاض المصروفات العمومية والإدارية نتيجة ترشيد المصاريف، بالإضافة إلى انخفاض المصروفات المالية نتيجة لانخفاض رصيد القروض القائمة.