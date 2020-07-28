"زجاج" السعودية ترفع خسائرها لـ 10 ملايين ريال

تكبدت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية المدرجة بسوق الأسهم السعودية، خسائر بقيمة 10.1 مليون ريال نهاية الربع الثاني من العام الحالي بزيادة 620% عن خسائر الربع المماثل من العام السابق.

وذكرت الشركة في بيان لها اليوم، أن سبب زيادة الخسائر يعود إلى انخفاض في الأرباح التشغيلية للعبوات الزجاجية بسبب انخفاض المبيعات نتيجة تأثر الأسواق بالإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

كما أرجعت الزيادة في الخسائر إلى انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة العاملة في نشاط الزجاج المصطح بسبب انخفاض المبيعات نتيجة تأثر أسواق التصدير والسوق المحلي بالإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19).