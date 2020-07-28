شركة تابعة لـ "سابتكو" تحصل على تمويل بـ 1.1 مليار ريال

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، اليوم الثلاثاء، عن توقيع شركتها التابعة (المواصلات العامة) اتفاقية تسهيلات متوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك العربي الوطني.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن قيمة التمويل تبلغ 1.1 مليار ريال، وتبلغ مدة التسهيلات 7 سنوات.

وأوضحت أن الهدف من التمويل هو تعزيز التدفقات النقدية لتمويل متطلبات شركة المواصلات العامة لتنفيذ تجهيزات مشروع الملك عبدالعزيز للحافلات بمدينة الرياض.

وأشارت إلى أن التمويل يتضمن فترة سماح لسداد مبلغ التسهيلات لمدة 18 شهراً ويتم بعد ذلك السداد بشكل ربع سنوي.