للمرة الثانية.. البابطين تمدد مذكرة استحواذ بمصر 3 أشهر

أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات في السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تمديد مذكرة التفاهم المبرمة بين شركتها التابعة "البابطين للطاقة والاتصالات مصر" مع الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية لمدة 3 أشهر حتى 28 أكتوبر المقبل.

وتتعلق تلك الاتفاقية بخطاب نوايا صدر من الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية للاستحواذ على حصة من حصص "البابطين" عن طريق زيادة رأس المال الشركة التابعة في مصر.

موضوع يهمك أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات أنه تم التوقيع النهائي على كافة المستندات القانونية لاتفاقية البيع والشراء وكذلك... "البابطين" تستحوذ على 49% من "ميتالوجلفا" بـ 3 ملايين يورو شركات

وعزت الشركة تمديد الاتفاق ليتم الانتهاء من الصياغات القانونية لاتفاقية البيع والشراء وكذلك اتفاقية المساهمين بنفس الشروط والبنود المتفق عليها بخطاب النوايا الموقعة بين الطرفين.

وأرجعت أسباب التأخير إلى إجراء المزيد من المناقشات والاتفاقات على الصياغات القانونية بين الطرفين.