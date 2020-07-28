"موبايلي" و"زين" تعلنان انتهاء إعداد وطرح كراسة طلب عروض أبراجهما

أعلنت كل من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين " وموبايلي أن اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها انتهت من إعداد وطرح كراسة طلب العروض متضمنة جميع الخيارات من شراء أبراج الهاتف المتنقل التي يملكها الطرفان، أو دمجها في شركة واحدة مع مستثمرين آخرين أو تشغيلها نيابة عنهم.

وسيتم استقبال ودراسة العروض المقدمة على الخيارات المتاحة خلال الفترة القادمة.

وكانت "زين" قد أعلنت في 5 يوليو الجاري توقيع مذكرة تفاهم مع "موبايلي" لتشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين تتولى إعداد وطرح كراسة طلب عروض لشراء أبراج الهاتف المتنقل التي يملكها الطرفان، أو دمجها في شركة واحدة مع مستثمرين آخرين أو تشغيلها نيابة عنهم، على أن يتم الانتهاء من طرح الكراسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع هذه المذكرة.