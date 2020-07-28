"ريلاينس" تدفع 3.6 مليار دولار لعمليات بيع بالتجزئة

نقلت صحيفة مينت عن مصدرين مطلعين اليوم الثلاثاء قولهما إن ريلاينس إندستريز المحدودة المملوكة لرجل الأعمال الهندي موكيش أمباني ستدفع ما بين 240 ملياراً و 270 مليار روبية (3.2-3.6 مليار دولار) لشراء سلاسل البيع بالتجزئة الهندية المملوكة لشركة فيوتشر جروب.



ويعتبر أمباني، أغنى رجل في آسيا، يلقى الدعم من استثمارات بقرابة 20 مليار دولار من داعمين بينهم جوجل وفيسبوك وذلك في تكتل عملاق تابع له تتنوع أنشطته من النفط إلى الاتصالات. ويسعى أمباني إلى تعزيز حضوره في قطاع البيع بالتجزئة الضخم في الهند.



وتشمل عمليات التجزئة التي تديرها ريلاينس حالياً ما يقرب من 12000 متجر، منها متاجر للبيع بالجملة، في عدد يزيد على 6700 بلدة ومدينة هندية.



وينضوي تحت مظلة فيوتشر جروب المملوكة لكيشور بياني، المعروف في الهند بلقب "أبو تجارة التجزئة الحديثة"، سلاسل متاجر السوبر ماركت بيج بازار ومتاجر الأغذية فودهول وبراند فاكتوري للملابس.



وكان عدد من التقارير الإعلامية أشار إلى أن ريلاينس وفيوتشر جروب تقتربان من إبرام الاتفاق.



ونقلت صحيفة مينت عن مصدرين، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن قيمة البيع تشمل التزامات فيوتشر جروب.



وأضافت الصحيفة أن خمسة كيانات مدرجة، منها فيوتشر ريتيل المحدودة، سيتم دمجها في فيوتشر إنتربرايزس المحدودة قبل بيعها إلى إحدى شركات البيع بالتجزئة التابعة لريلاينس.