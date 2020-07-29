حرب المؤثرين.. فيسبوك يعرض أموالا لجذب مشاهير "تيك توك"

عرض إنستغرام المملوك لفيسبوك، حوافز مالية لمستخدمي تيك توك الذين يتبعهم الملايين، لحثهم على استخدام خدمة تنافسية جديدة، وهو ما يمثل تصعيدا جديدا على الحصة السوقية بين عملاقي الإعلام الإجتماعي.

وقام تطبيق انستغرام بالفعل، بتقديم عروض إلى بعض مشاهير تطبيق تيك توك الصيني، لحثهم على استخدام الخدمة الجديدة "Reels"، وفقا لما نقلته مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال.

وتخطط فيسبوك للكشف عن خدمة "Reels" الشهر المقبل. وقالت المصادر إن العروض المقدمة لبعض المؤثرين تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات.

والعديد من المستخدمين النشطين لـ "تيك توك"، قاموا بجذب عدد كبير من المتتبعين لهم إلى المنصة الصينية. وحاولت الشركات الوصول إلى هذا العدد الكبير من المشاهدات، من خلال الدفع لمنشئي المحتوى لاستخدام أغان محددة، وارتداء ملابس من شركات محددة للترويج لها.

وقام تطبيق انستغرام، بالتواصل مع عدد كبير من منشئي المحتوى بشأن "Reels"، في العديد من الدول التي يتم فيها اختبار الخدمة الجديدة، وفقا لما قالته المتحدثة باسم الشركة ساريسا ثرور. وأضافت: "مازلنا ملتزمين بالاستثمار في منشئي المحتوى وخبراتهم".

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ويشير هذا التوجه إلى أن فيسبوك تعتزم من خلال الخدمة الجديدة منافسة تيك توك.

وخدمة "Reels"، هي ميزة جديدة على تطبيق انستغرام، والذي يسمح للمستخدمين بنشر مقاطع فيديو قصيرة، ومن المقرر أن يتم إطلاقه في الولايات المتحدة ودول أخرى الشهر المقبل.