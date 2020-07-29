"أوكسيدنتال" تجري محادثات لبيع أصول طاقة بـ 4.5 مليار دولار

ذكرت بلومبيرغ نيوز، اليوم الأربعاء، أن شركة أوكسيدنتال بتروليوم كورب المنتجة للنفط والغاز تجري محادثات لبيع أصول طاقة قيمتها 4.5 مليار دولار في إفريقيا والشرق الأوسط لشركة "برتامينا" الإندونيسية في مسعى لتخفيف عبء ديونها.

وقال التقرير نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، إن برتامينا تتفاوض على الاستحواذ على حصص نفط وغاز في دول من بينها غانا والإمارات.

وأوضح التقرير أن الشركة الإندونيسية أعربت أيضاً عن اهتمامها بشراء بعض أصول أوكسيدنتال في الجزائر وعمان، مضيفا أنها تبحث سعر شراء بنحو 4.5 مليار دولار.



وتحاول أوكسيدنتال بيع الأصول لخفض ديونها البالغة 40 مليار دولار والتي تحملت عبئها بعد أن اشترت منافستها أناداركو بتروليوم بقيمة 38 مليار دولار العام الماضي، في رهان خاسر على ارتفاع أسعار النفط.