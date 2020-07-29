بعد قفزة 130%.. أرابتك: لا أخبار جوهرية للسهم

أكدت شركة أرابتك في إفصاح مختصر لها على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي، عدم وجود أي أخبار مالية أو جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم في السوق والذي ارتفع بنحو 130% منذ الثاني من يوليو الماضي.

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وفي لقاء سابق مع "العربية" قال مدير شريك في شركة غلوبال لتداول الأسهم والسندات، وليد الخطيب، إن ارتفاع سهم أرابتك بـ 75% خلال 15 جلسة، يأتي عقب حدث جوهري هو تعيين رئيس مجلس إدارة جديد للشركة، وهو وليد المهيري الذي يشعل منصباً في مبادلة.

وأضاف الخطيب أن الارتفاعات ربما جاءت بسبب التوقع في حصول أرابتك على أعمال من شركة مبادلة، مشيراً إلى أن سهم أرابتك قد واجه تراجعاً قوياً خلال المراحل الماضية، وبالتالي الاستثمار في المراحل الحالية قد يكون مجدياً.

وأوضح أن السهم صعد من 60 فلساً إلى 1.03 درهم والخبر الوحيد الذي طرأ على أرابتك هو تعيين المهيري، وربما أراد بعض المستثمرين الدخول في هذه المرحلة للاستفادة من هذا التطور.

وقال إن القيمة الدفترية للسهم تبلغ 53 فلساً للسهم، وقد حققت خسائر العام الماضي بقيمة 773 مليون درهم منها 394 مليون درهم خسائر الربع الرابع من العام الماضي.

وأضاف أن التداول الحر على السهم ربما يشمل 400 مليون سهم وهي التي تتحرك ولا يظهر أسماء كل من تداول بنسبة تقل عن 5%.