6.9 مليار دولار إنفاق شركات المنطقة على البرمجيات

أكّد مسؤولون بشركة "في إم وير" أن التحديث الناجح والمدروس للتطبيقات والبرمجيات يساعد الشركات على التكيف مع الواقع الجديد الذي فرضته جائحة "كوفيد- 19" من خلال تعزيز كفاءة الشركات، وبالتالي تقديم أفضل تجربة للعملاء، خصوصاً في قطاعات التجزئة والضيافة والسياحة، فيما أشار المسؤولون إلى أهمية القيام بتحديد التطبيقات التي تحتاج لتحديث بعناية وبشكل دوري قبل الشروع بعملية التحديث.

وكشفت دراسة عالمية حديثة لشركة "في إم وير" أن 80% من مطوري التطبيقات وقادة التقنية في الإمارات، يعتقدون أن تحسين باقة التطبيقات أن يرتقي بتجربة العملاء، مما يساهم بشكل مباشر في نموّ الإيرادات بحسب صحيفة البيان.

وتتوقع دراسة جديدة لشركة جارتنر أن يصل إجمالي الإنفاق على تقنيات المعلومات والاتصال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (عتاد وبرمجيات) إلى 155 مليار دولار بنهاية 2020 بانخفاض 4.7% بالمقارنة مع العام الماضي. فيما يتوقع أن يصل حجم إنفاق الشركات في المنطقة على البرمجيات إلى 6.9 مليارات دولار بزيادة 1%.

ووجدت دراسة "في إم وير" أن 80% من قادة الأعمال في الإمارات يعتقدون أن مناصب الرؤساء التنفيذيين والقيادات التنفيذية يجب أن يشغلها أشخاصٌ ذوو خلفيات مهنية في مجال تقنية المعلومات، مثل تطوير التطبيقات أو البرمجيات، إذا أرادت الشركات أن تنجح في أعمالها.