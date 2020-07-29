غوغل تعتزم غزو هواتف سامسونغ.. كيف؟

ذكرت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ، أن شركتي غوغل و سامسونغ تجريان محدثات بخصوص صفقة من شـأنها أن تمنح منتجات غوغل مزيدا من مهام البحث على هواتف سامسونغ الذكية.

وتتضمن المحادثات، الترويج لتطبيقات البحث المتعلقة بنظام التشغيل Android التابع لغوغل وضمان تواجد تطبيق Google Assistant وPlay Store على أجهزة

Galaxy التي تنتجها سامسونغ واستخدامها بشكل أوسع على هذه الهواتف ما يمنح غوغل الأميركية وصولا أكبر لمستخدمي أجهزة سامسونغ بحسب ما ذكرته المصادر.

يُذكر أن استخدام تطبيقات غوغل بشكل أوسع قد يحد من استعمال التطبيقات الخاصة بأجهزة الشركة الكورية كتطبيق Bixby digital assistant.