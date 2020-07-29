متأخرات شركات النفط الأجنبية بمصر 850 مليون دولار نهاية يونيو

قال وزير البترول المصري طارق الملا لرويترز، اليوم الأربعاء، إن إجمالي المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية تراجع إلى 850 مليون دولار في نهاية يونيو حزيران الماضي رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وانخفضت المستحقات بذلك 5.5% عن مستواها في نهاية السنة المالية 2018-2019 حين بلغت 900 مليون دولار.

وأضاف الملا: "رصيد مستحقات الشركاء الأجانب انخفض بنهاية يونيو (حزيران) إلى 850 مليون دولار من 900 مليون دولار قبل عام رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد".

موضوع يهمك مقابلة مع رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية رانيا يعقوب للحديث حول أداء سوق الأسهم المصرية. كيف تفاعلت الأسهم المصرية مع حزم الدعم؟ نبض السوق

وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية تراكمت بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك لتصل إلى 6.3 مليار دولار في السنة المالية 2011-2012.

غير أن تلك المديونيات بدأت في الانخفاض تدريجيا منذ السنة المالية 2014-2015 مع سعي مصر للانتهاء من سدادها في وقت تتطلع فيه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.