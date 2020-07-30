الهند تمدد مهلة لتقديم العروض في بيع حصتها في بهارات بتروليوم

قالت وزارة المالية الهندية، يوم أمس الأربعاء، إنها مدت مهلة لتقديم العروض في بيع حصتها في شركة بهارات بتروليوم لتكرير النفط إلى الثلاثين من سبتمبر.



وأضافت الوزارة في بيان، يعلن عن ثاني تمديد من نوعه منذ مايو، إنها مدت المهلة "في ضوء المزيد من الطلبات من مقدمي العروض المحتملين والوضع السائد الناشئ عن كوفيد-19".

ولدى الهند ثالث أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.



وتحرك الحكومة لبيع حصتها البالغة 52.98 في بهارات بتروليوم، ثاني أكبر شركة لتكرير النفط في الهند، قد يساعدها في تضييق عجز كبير في ميزانيتها.