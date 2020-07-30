جرعة واحدة من لقاح " J&J" قد تكفي لمواجهة كورونا 

أظهرت التجارب التي تجريها شركة جونسون أند جونسون " J&J" الأميركية على لقاحها ضد فيروس كورونا، أن جرعة واحدة منه فقط استطاعت حماية القردة من كورونا، وذلك في الدراسات الأولية. وتعد هذه النتائج مبشرة للشركة التي بدأت التجارب السريرية للقاحها هذا الشهر.

وأظهرت الدراسة التي نشرت اليوم في مجلة الطبيعة الطبية، أن جميع الحيوانات التي تم تعريضها للظروف الناقلة للفيروس لمدة ستة أسابيع بعد حقنهم باللقاح، كانوا محصنين من الوباء باستثناء واحد فقط، والذي ظهر فيه مستويات منخفضة من الفيروس.

وبدأت شركة الأدوية العملاقة تجربة لقاحها على البشر في 22 يوليو، كما بدأته أيضا في الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الأسبوع.

موضوع يهمك قال الملياردير الأميركي بيل غيتس، إن شركة من كوريا الجنوبية ستنتج نحو 200 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا بحلول يونيو... غيتس: شركة تنتج 200 مليون جرعة من لقاح كورونا بهذا الموعد شركات

وقال بول ستوفيلز، المدير العلمي لصناعة الأدوية بالشركة إن البيانات أظهرت أن لقاح " SARS-CoV-2 " قام بتوليد استجابة قوية للأجسام المضادة، ووفر حماية عبر جرعة واحدة.

وأضاف أن هذه النتائج تعطينا الثقة، بينما نتقدم في تطوير اللقاح والقيام بعمليات التصنيع.

وأعلنت شركة موديرنا قبل أيام قليلة أنها شرعت في مرحلة متأخرة في دراسة للقاح تستهدف إجراء اختبارات على متطوعين أصحاء.

وكانت الشركة الأميركية أعلنت سابقا أن نتائج مبشرة أظهرتها التجارب على القردة خلال مراحل متقدمة على لقاح ضد كورونا.

في حين أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية بأن سعر اللقاح يتوقع أن يتراوح ما بين 50 و60 دولارا أميركيا مقابل دورة العلاج.

كما لفتت إلى أن هذا السعر أعلى مما حددته شركة Pfizer وشريكها الألماني BioNTech مقابل لقاحهما ضمن الصفقة مع الحكومة الأميركية، والذي بلغ 39 دولاراً مقابل كل دورة علاج تضم جرعتين من اللقاح.

وأشار التقرير إلى أن السعر الذي اقترحته "موديرنا" سيطبق في العقود مع الولايات المتحدة ودول أخرى ذات مداخيل عالية.