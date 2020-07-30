"بيتزا هت" تتعثر ماليا.. فهل تفلس؟

رغم أن شركات الأغذية كانت من بين الأقل تأثراً من تداعيات فيروس كورونا، إلا أن شركة بيتزا هت، التي تمتلك أشهر سلاسل محال للبيتزا في العالم، تعاني من تعثر مالي في بريطانيا، وتعتزم اتخاذ خطوات جادة خلال الفترة المقبلة لإيجاد حل لهذا الأمر.

وتبحث الشركة حاليا إعادة هيكلة ديونها، في إطار اتفاق إعسار مالي، والذي قد يتضمن الاستغناء عن موظفين.

وقامت الشركة بتعيين أفاريز ومارسال، لاختبار الخيارات أمام الشركة والتي تتضمن ترتيب الشركة الطوعي "CVA" وهو اتفاق مع الدائنين لتقليص الدين.

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وتدير بيتزاهت نحو 244 فرعا في المملكة المتحدة قبل انتشار فيروس كورونا، ويعمل بها 5700 موظف. لكنها أُجبرت على إغلاق كافة فروعها أثناء إغلاق الاقتصاد في المملكة المتحدة.

وبعد ذلك، قامت بافتتاح أغلب فروعها، وتعتزم وصول عدد الفروع العاملة بحلول 10 أغسطس إلى 213 فرعا.

وأدت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة المتحدة إلى معاناة الكثير من الشركات، وفقدان الآلاف من الوظائف.

قطاعات مثل، الطيران، والسيارات والتجزئة، كانت من بين الأشد تأثرا من تداعيات الجائحة. ومنذ إغلاق الاقتصاد في 23 مارس الماضي، أعلنت أكبر الشركات البريطانية عن خطط لتسريح 60 ألف موظف عالميا، لكن أغلبهم داخل الدولة، وفقا لياهو.