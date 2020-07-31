مبيعات "أمازون" الفصلية تقفز 40% إلى 89 مليار دولار

أعلنت شركة "أمازون" أداءً مالياً تتجاوز توقعات المحللين خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث ارتفعت المبيعات بنحو 40% بدعم وباء كورونا الذي عزز التسوق عبر الإنترنت.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة العاملة في مجال البيع بالتجزئة عبر الإنترنت والصادرة يوم أمس الخميس، أنها سجلت صافي أرباح بقيمة 5.24 مليار دولار (10.30 دولار لكل سهم) في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي مقارنة مع 2.62 مليار دولار (5.22 دولار للسهم الواحد) في الربع المماثل من العام الماضي، وفقاً لوكالة "رويترز".

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن يشهد سهم أمازون مكاسب بنحو 1.48 دولار في الربع المنتهي في يونيو الماضي.

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وأعلنت أمازون مبيعات بقيمة 88.91 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام بزيادة 40% عند المقارنة مع المبيعات البالغة 63.4 مليار دولار والمسجلة قبل عام.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مبيعات أمازون ستحقق عوائد بقيمة 81.45 مليار دولار في الربع الماضي.

وتعهد الرئيس التنفيذي لأمازون "جيف بيزوس" بإنفاق كافة الأرباح الإضافية المحققة من زيادة المبيعات ذات الصلة بوباء "كوفيد-19"، في أرباح تشغيلية جديدة.

وقال "بيزوس" اليوم: "كان هذا فصلاً استثنائياً آخر وأشعر بالفخر والامتنان حيال موظفينا في كافة أنحاء العالم".

وأضاف: كما كان متوقعاً أنفقنا أكثر من 4 مليارات دولار في التكاليف الإضافية المتعلقة بالوباء خلال الربع الماضي للمساعدة في الحفاظ على سلامة الموظفين وتوصيل المنتجات للعملاء في هذا الوقت الذي يشهد زيادة في الطلب.

وأشار إلى أنه تم إنفاق أكثر من 500 مليون دولار كمكافأة شكر للموظفين في الخط الأمامي، وهم الموظفين الأكثر عرضة لخطر الإصابة نتيجة التعامل المباشر مع العملاء.

وشهدت أعمال التجارة الإلكترونية في الربع الثاني نمواً بنحو 47.8% لتحقق إيرادات بقيمة 45.9 مليار دولار بدلاً من 31.05 مليار دولار في نفس الربع من 2019.

في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى أن مبيعات التجارة الإلكترونية، ستشهد تحقيق عوائد بقيمة 39.89 مليار دولار.

ووفقاً لنتائج أعمال الشركة الأميركية، فإن وحدة "خدمات ويب أمازون"، وهو ذراع الحوسبة السحابية للشركة، سجلت قفزة في الإيرادات من 8.38 مليار دولار إلى 10.8 مليار دولار مقارنة مع توقعات تبلغ 11 مليار دولار.

ومع ذلك كانت هذه الوحدة هي أكبر محرك للأرباح في أمازون، حيث حققت أرباحاً تشغيلية بقيمة 3.36 مليار دولار.