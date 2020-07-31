"تيك توك" بصدد منح المستخدمين ملياري دولار لهذا السبب

يعتزم تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير، تيك توك، منح منتجي المحتوى على المنصة الشهيرة نحو ملياري دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة في وقت تحتدم فيه المنافسة بين الشركة الصينية ومنافسيها بالولايات المتحدة "إنستغرام" و"يوتيوب".

وقالت الشركة إنها تعتزم منح منتجي المحتوى والمؤثرين عبر منصتها نحو مليار دولار داخل الولايات المتحدة وأكثر من ذلك الرقم بقليل للمستخدمين في الدول الأخرى، بحسب ما ذكرته شبكة CNBC الأميركية.

وارتبط اسم التطبيق الشهير بالحكومة الصينية في وقت أعلنت فيه إدارة الرئيس ترمب عن خطط لمنع التطبيق في الولايات المتحدة في وقت جرى به حظر التطبيق داخل الهند في وقت سابق من الشهر الجاري وسط مخاوف من استخدام الشركة لبيانات المستخدمين.

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وسعت شركة ByteDance الصينية المالكة للتطبيق إلى نفي أي علاقة لها بالحزب الشيوعي الحاكم في الصين، وحاولت تبرئة ساحتها من خلال تعيين مسؤول أميركي على قمة هرم إدارتها وهو كيفين ماير رئيس خدمة البث الرقمي السابق لدى ديزني.

وفي غضون أعوام قليلة، تحول التطبيق الشهير إلى واحد من أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي تحميلا حول العالم مع تحميل التطبيق نحو 2 مليار مرة في غضون 4 أعوام في وقت ارتفع فيه استخدام التطبيق منذ بدء العام الجاري بفعل جائحة كورونا بحسب بيانات Sensor Tower المتخصصة في تعقب بيانات تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وفي أوروبا، يعتزم التطبيق الشهير إنفاق نحو 300 مليون دولار في غضون 3 سنوات مع سعيها لتعزيز التنوع الجغرافي لمنتجي المحتوى لديها.

وفي أحدث علامة على احتدام المنافسة بين تيك توك ونظيراتها في الولايات المتحدة، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر إن عملاق التواصل الاجتماعي "فسيبوك" يسعى لجذب كبار المستخدمين على منصة "تيك توك" لاستخدام منصة "Reels" التابعة لـ إنستغرام والتي ينتظر إطلاقها في الولايات المتحدة خلال مطلع أغسطس المقبل بعد تجربتها بنجاح في الهند والبرازيل وفرنسا وألمانيا.

وقالت مصادر للصحيفة "يراهن فيسبوك على الخاصية الجديدة في إنستغرام لتكون منافسة لتطبيق تيك توك وهو ما دفع الشركة نحو التواصل مع المؤثرين وإغرائهم بالأموال من أجل التحول إلى منصتهم والتسويق لها سيضمن هذا لهم المزيد من الإيرادات".

وأشارت تقارير سابقة إلى سعي الشركة الصينية الأم المالكة للتطبيق لبيع حصة إلى مستثمرين أميركيين لم يتم الكشف عنها على وجه التحديد، في وقت جرى به تقييم التطبيق في أي صفقة محتملة بنحو 50 مليار دولار، بحسب ما ذكرته شبكة "CNBC" الأميركية.