"دانكن" تعتزم إغلاق 800 متجر في الولايات المتحدة

تعتزم سلسة "دانكن" الشهيرة إغلاق 800 متجر في الولايات المتحدة الأميركية بشكل نهائي بالإضافة لأكثر من 350 متجراً متفرقاً في الخارج بسبب العديد من المشاكل

وقالت الشركة يوم أمس الخميس إن إيرادات الربع الثاني انخفضت بنسبة 20٪ مع فرض إجراءات الحظر وتوقف تردد العملاء على متاجرها في طريقهم للعمل بسبب جائحة فيروس كورونا. وانخفضت أسهم "دنكن" بنسبة 5٪ تقريبًا في تداول يوم الخميس.

وقال الرئيس التنفيذي ديف هوفمان، في بيان صحفي "انخفض صافي الدخل إلى 36.5 مليون دولار، أو 44 سنتًا للسهم خلال الربع الثاني المنتهي في يونيو، من 59.6 مليون دولار، أو 71 سنتًا للسهم قبل عام. وكسبت الشركة 49 سنتًا للسهم الواحد، أقل من تقديرات ريفينيتيف البالغة 48 سنتًا للسهم.

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وتراجعت الإيرادات إلى 287.4 مليون دولار من 359.3 مليون دولار العام الماضي، لكنها فاقت التقديرات البالغة 277 مليون دولار.

وانخفضت مبيعات "دنكن" بنسبة 18.7٪ ، بينما تراجعت مبيعات "باسكن روبنز" في 6.0٪.

وتعتبر دانكن براندز الشركة الأم لشركة دانكن دونتس وباسكن روبنز سلسلة الآيس كريم المشهورة، أعلنت أن واحدا من أصحاب الامتياز لديها سيغلق 800 متجر في أنحاء البلاد خلال الفترة المقبلة".