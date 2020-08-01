مايكروسوفت تتطلع لاقتناص تيك توك بأميركا

قال أشخاص مطلعون، الجمعة، إن البيت الأبيض يستعد لإجبار عملاق الإنترنت الصيني بايت دانس على التخلي عن أنشطة تيك توك في الولايات المتحدة.

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وبحسب المصادر يجري مشترون محتملون من بينهم شركة مايكروسوفت محادثات لشراء أنشطة تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة الشهير في الولايات المتحدة.

وقال أحد المصادر إن مايكروسوفت واحدة من الشركات التي تخوض محادثات استكشافية لشراء تيك توك.

وفي حين تمتلك الشركة التي مقرها ريدموند في واشنطن بالفعل شبكة التواصل الاجتماعي المعنية بالتوظيف لينكد إن، فستواجه عقبات تنظيمية أقل في الاستحواذ على تيك توك مقارنة بمنافسيها الأكثر مباشرة مثل شركة فيسبوك، بحسب المصادر.

وامتنعت بايت دانس ومايكروسوفت ووزارة الخزانة الأميركية، التي تترأس اللجنة الحكومية التي تراجع ملكية بايت دانس لتيك توك، عن التعقيب.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، السبت، أنه سيحظر استخدام تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، وهو تطبيق تشتبه واشنطن في إمكان حصول عمليّات تجسّس عبره لحساب الاستخبارات الصينيّة، مشيراً إلى أنه يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي يحظر التطبيق في أميركا، مما يعني أن الحظر قد يتم تنفيذه في غضون 24 ساعة.

وقال ترمب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسيّة "اير فورس وان"، إنّه "في ما يخصّ تيك توك، نحن سنعمل على حظره في الولايات المتحدة".

ويُحقّق تطبيق "تيك توك" رواجًا كبيرًا لدى المراهقين خصوصًا بفضل فيديوهاته الطريفة المتمحورة بشكل كبير على الرقص والموسيقى.