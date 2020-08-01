أبل أكبر شركات العالم قيمة بـ 1.8 تريليون دولار

قفز سهم شركة أبل بأكثر من 10% إلى قمة غير مسبوقة الجمعة بعد إعلان نتائج فصلية إيجابية، مما ساعد الشركة المصنعة لهواتف أيفون على احتلال مكانة أكبر الشركات المدرجة في العالم قيمة لفترة وجيزة.

موضوع يهمك أعلنت شركة الخطوط الجوية البرازيلية التشيلية "لاتام"، أكبر شركة طيران في أميركا اللاتينية، إلغاء نحو 2700 وظيفة، أي ما... خطوط لاتام الجوية تشطب 2700 وظيفة سياحة وسفر

وقد أنهى سهم أبل الجلسة عند 425.04 دولار، مما يجعل رأسمالها السوقي عند 1.82 تريليون دولار، وذلك استنادا إلى عدد الأسهم الذي ورد في إفصاح دوري لأبل.

وهذا أكبر صعود يومي بالنسبة المئوية لأبل منذ 13 مارس آذار، وأضاف 172 مليار دولار إلى رأسمالها السوقي خلال الجلسة، وهي زيادة تفوق وحدها إجمالي القيمة السوقية لشركة أوراكل.

وبعد أن أعادت أبل شراء أسهم بقيمة 16 مليار دولار في ربع السنة المنتهي في يونيو حزيران، فإن عدد الأسهم غير المدرجة التي لديها أربعة مليارات و275 مليونا و634 ألف سهم حتى 17 يوليو تموز، بحسب الإفصاح.

وبالزيادة التي حققها السهم، يكون قد زاد 45% منذ بداية العام، إذ يراهن المستثمرون على أنها وشركات تكنولوجية أميركية أخرى ستخرج من جائحة فيروس كورونا أقوى من منافسين أصغر حجما.

وفي تقريرها الفصلي، أعلنت أبل تجزئة السهم الواحد فيها إلى أربعة أسهم، إذ يبدأ التداول على أساس التغيير وفق التجزئة في 31 أغسطس آب. وستكون هذه أول تجزئة أسهم لأبل منذ 2014.

ويحسب رفينيتيف، رفع أكثر من 20 محللا توقعاتهم السعرية لسهم أبل بعد تقرير الشركة. لكن متوسط السعر الجديد الذي توقعه المحللون، والذي بلغ 409.63 يقل عن سعر إغلاق الجمعة بأكثر من 15 دولارا.