أبل تؤجل إطلاق هواتف آيفون لهذا الموعد

أكدت شركة أبل رسمياً تأجيل إطلاق iPhone 12 حتى أكتوبر المقبل على الأقل بعد أن تسببت عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في تعطيل سلسلة التوريد العالمية.

ويعني هذا الإعلان بحسب "ديلي ميل" أن خط الإنتاج الجديد سيتأخر عن تاريخ الإطلاق المعتاد للشركة في سبتمبر.

وجاء تأكيد التأخير بعد الشائعات التى نشرها المسرب جون بروسر في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن أجهزة iPhone و iPad الجديدة سيتم إصدارها فى أكتوبر.

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ووفقا لموقع "ديلي ميل" تم الإعلان عن التأخير في إصدار iPhone 12 ، حيث أعلنت الشركة عن إيرادات إيجابية للربع الثالث من هذا العام.

وعلى الرغم من تأثير جائحة فيروس كورونا - الذي شهد تعطل سلاسل التوريد بشدة - أفادت تقارير أن مبيعات iPhone ارتفعت بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما تعززه شركة Apple عن طراز iPhone SE 2020 ، حسبما أفادت TechRadar.

كما أكدت الشركة أن مبيعات iPad وMac قد شهدت نموًا مزدوجًا على الرغم من تأثير COVID-19.

وقال المدير المالي للشركة، لوكا مايستري، في مكالمة هاتفية لمناقشة نتائج الربع الثالث من العام المالي، إنه "في العام الماضي، بدأنا بيع هواتف آيفون في أواخر سبتمبر/ أيلول. هذا العام، نتوقع أن تكون الهواتف متاحة بعد بضعة أسابيع".

وقال مايستري إن شركة آبل لن تصدر توقعات الإيرادات مجدداً للربع القادم، "في ظل عدم اليقين الذي يشهده العالم على المدى القريب" بحسب CNN.

ورغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تسببت بها جائحة كورونا، تواصل الشركة جمع الأرباح، حيث أعلنت أبل عن تحقيقها إيرادات بلغت 59.7 مليار دولار في الأشهر الـ3 المنتهية في يونيو/ حزيران، أي بزيادة بلغت 11% عن ذات الفترة من العام الماضي.

وتأتي الأرباح الضخمة لأهم شركة في أميركا في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد البلاد من أول ركود له منذ أكثر من عقد، إذ أظهرت أرقام صدرت مؤخراً أن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي تقلص بنسبة 32.9% بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران، وهو أسوأ انخفاض مسجل له على الإطلاق.