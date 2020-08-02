نيويورك تايمز: مايكروسوفت تفاوض لشراء تيك توك

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مصدر أن شركة مايكروسوفت تجري مفاوضات لشراء تيك توك المملوكة لشركة بايت دانس عملاق الإنترنت الصيني.

وقالت الصحيفة إن قناة فوكس بيزنس الأميركية كانت أول من كشف النقاب عن المفاوضات بين مايكروسوفت وتيك توك بهذا الجانب.

تأتي هذه الأنباء مع تهديد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بأنه "سيحظر تيك توك في الولايات المتحدة"، موضحاً للصحافة أنه لا يدعم شراء الفرع المحلي للشركة من طرف مجموعة أميركية.

لكن ترمب لم يقم بأي خطوة حتى الآن في هذا الصدد.

وفي فيديو لا يتجاوز الدقيقة رد تطبيق تيك توك الذي شغلت قضيته خلال الساعات الماضية الساحة الأميركية، على ما أشيع حول نيته مغادرة الولايات المتحدة، لاسيما بعد تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحظره.

وفي تصريح فهم كأنه رد على ترمب أيضاً، قالت مسؤولة الفرع الأميركي للتطبيق فينيسا باباس نشرته مساء السبت على المنصة "نحن هنا لنبقى".

وأضافت في الفيديو الذي وجهته للمستخدمين الأميركيين على وجه الخصوص "استمعنا إلى موجة الدعم التي أطلقتموها ونريد أن نقول لكم شكرا. لا نية لنا للرحيل".