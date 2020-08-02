سيمنس هيلثنيرز تستحوذ على فاريان بـ 16.4 مليار دولار

قالت مجموعة الرعاية الصحية الألمانية، سيمنس هيلثنيرز، الأحد، إنها ستستحوذ على فاريان ميديكال سيستمز في صفقة تُقيّم الشركة الأميركية لمعدات وبرمجيات علاج السرطان بنحو 16.4 مليار دولار.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه، تستحوذ سيمنس هيلثنيرز على جميع أسهم فاريان بسعر 177.50 دولار للسهم نقدا، بما ينطوي على علاوة سعرية 24% فوق سعر سهم الشركة الأميركية عند إغلاق الجمعة.

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من جانب آخر تراجعت أرباح شركة "سيمنس" الصناعية الألمانية العملاقة في العام الماضي لكنها ظلت تتوقع المزيد من التوترات الجيوسياسية في المستقبل، رغم وجود رغبة عامة في الاستثمار.

ورغم الصراع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين، فإن مبيعات الشركة ارتفعت العام الماضي بدعم من شركتي "سيمنس جاميسا" و"سيمنس هيلثينيرز" التابعتين لها.

إلا أن الشركة، التي شهدت عملية إعادة هيكلة جذرية للتحول من توليد الطاقة إلى الاقتصاد الرقمي، أكدت إلى حد كبير توقعاتها الإيجابية.