أرباح "دبي للاستثمار" النصفية تتراجع 42% إلى 205 ملايين درهم 

أعلنت دبي للاستثمار، اليوم الاثنين، عن تحقيق أرباح صافية بلغت 205 ملايين درهم خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، مقارنةً مع 353 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة تراجع قدرها 42%.

ويعزى الانخفاض في الأرباح الصافية بشكل رئيسي إلى المكاسب التي تحققت لمرة واحدة من عملية استحواذ في الفترة السابقة، إلى جانب تأثير جائحة "كوفيد - 19"، وفقا لبيان صادر عن الشركة.

وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار: " تشير نتائج النصف الأول من العام إلى تمتع دبي للاستثمار بدرجة كافية من المرونة خلال هذه الأوقات غير المسبوقة والصعبة. كانت استثمارات الشركة الاستراتيجية عبر مختلف القطاعات، ونموذج أعمالها القوي، من العوامل الرئيسيية في مواجهة تداعيات تفشي جائحة كورونا. ونقوم بمراجعة هيكل التكلفة للشركة ونطمح للمزيد من التحسن، بينما نواصل جهودنا لضمان مواصلة تحقيق نمو طويل الأجل. وتركز الشركة أيضاً على التكيف والمرونة في بيئة الأعمال الحالية وذلك للاستفادة من الفرص المقبلة".