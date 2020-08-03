مايكروسوفت تؤكد استمرار مباحثات الاستحواذ على "تيك توك"

أكدت شركة مايكروسوفت أنها ما زالت مستعدة لتكثيف المفاوضات لبحث إمكانية الاستحواذ على تطبيق تيك توك في أميركا.

جاء ذلك في بيان للشركة بعد محادثات جرت بين الرئيس التنفيذي للشركة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وكان ترمب قد لوح يوم الجمعة بحظر التطبيق في الولايات المتحدة نتيجة مخاوف أمنية تتعلق بالصين وهو أمر أكدت مايكروسوفت أنها ستعمل على تأمينه في حال نجح الاستحواذ على التطبيق.

وأكدت الشركة أنها تخطط لاستكمال المناقشات مع تيك توك بحلول منتصف سبتمبر المقبل، وهي المدة التي منحها ترمب لإنهاء المفاوضات.

من جهة أخرى، ذكرت تيك توك اليوم أنها تنوي نقل المقر الرئيس للشركة من بكين إلى لندن.