"سوسيتيه جنرال" يتكبد 1.5 مليار دولار خسائر بالربع الثاني

تفاقمت خسائر بنك سوستيه جنرال إلى 1.5 مليار دولار في الربع الثاني من العام، بسبب خسائر وحدة تداول الأسهم.

وقال البنك الفرنسي، إنه يقوم بتغيير هيكل محفظة التداول لتقليل المخاطر، ما كلفه خسائر إيرادات تصل إلى مئتين وخمسين مليون يورو.

وتراجعت إيرادات التداول بـ 80% في الربع الثاني، فيما ارتفعت إيرادات أدوات الدخل الثابت بنحو 40%.

وكانت مصادر قد صرحت لبلومبرغ أن البنك تكبد خسائر بلغت 240 مليون دولار في الربع الأول بسبب انهيار شركة سنغافورية لتداول عقود النفط، ما دفع البنك إلى إغلاق وحدة تداول السلع في سنغافورة.