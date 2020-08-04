زيادة إنتاج الذهب بمصر يقفز بأرباح سنتامين 220%

أعلنت سنتامين لاستخراج الذهب اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباح النصف الأول من العام قبل الضرائب، مدعومة بزيادة إنتاج منجم السكري التابع لها في مصر وصعود أسعار المعدن بفعل الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تفشي فيروس كورونا.

أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح مرحلية ثانية بواقع ستة سنتات للسهم، وقالت إن الأرباح قبل الضرائب زادت إلى 191 مليون دولار لنصف السنة المنتهي في 30 يونيو حزيران، مقارنة مع 59.6 مليون قبل عام، بارتفاع قدره 220%.

موضوع يهمك تخلت إنديفور للتعدين عن عرض بقيمة 1.47 مليار جنيه استرليني (1.9 مليار دولار) لشراء شركة سنتامين، قائلة إنها لم تتلق... إنديفور للتعدين تتخلى عن عرض لشراء سنتامين شركات

وبلغ إجمالي استثمارات الشركة التراكمية في مصر نحو 4.2 مليار دولار خلال 6 سنوات في الفترة من النصف الثاني من 2014 وحتى النصف الأول من 2019.

يذكر أن مصر وقعت اتفاقية مع شركة سنتامين مصر، وهي شركة أسترالية، للتنقيب عن الذهب بمنجم السكري، وهو منجم ذهب ضخم يقع بمحافظة البحر الأحمر، ومرشح لأن يحتل مرتبة بين أكبر 10 مناجم ذهب في العالم.

ويقدر احتياطي منجم السكري بـ 15.5 مليون أوقية ذهب، وهو ما يجعله واحداً من أكبر مناجم الذهب في العالم.