مفاجأة مدوية.. تيك توك غير مربح عالمياً

قالت شركة مايكروسوفت إنها ستمضي قدمًا في خطط شراء العمليات الأميركية لتطبيق TikTok لمشاركة الفيديو الضخم، متوجة بذلك أسابيع من أنباء عقد الصفقات السرية التي جاءت متضاربة بسبب تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وبحسب "وول ستريت جورنال" فإنه يمكن لهذه الصفقة إعادة تشكيل المشهد التكنولوجي العالمي وزيادة الضغط على العلاقات الأميركية الصينية المتوترة بالفعل.

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وبعد مكالمة هاتفية الأحد الماضي بين ترمب والرئيس التنفيذي لشركة Microsoft ساتيا ناديلا، نشرت الشركة بيانا تقول فيه إنها ستتحرك بسرعة لمتابعة المباحثات مع شركة TikTok الأم ByteDance Ltd في بكين وتهدف إلى إكمال المفاوضات بحلول 15 سبتمبر.

أول تأكيد مباشر

وقال البيان، وهو أول تأكيد لشركة البرمجيات العملاقة أنها مهتمة بالحصول على أعمال TikTok في الولايات المتحدة الأميركية، إن محادثات الصفقة تنطوي أيضًا على خدمة التطبيق في كندا وأستراليا ونيوزيلندا.

وقالت الشركة في بيانها إن مايكروسوفت تقدر المشاركة الشخصية للحكومة الأميركية والرئيس ترمب في الوقت الذي تواصل فيه تطوير حماية أمنية قوية للبلاد.

وأضافت مايكروسوفت أنها ستضمن نقل بيانات مستخدمي TikTok الأميركية إلى الولايات المتحدة، حيث ستبقى.

وأوضحت أن عمليات TikTok في أميركا ستعتمد على تجربة المستخدم الشائعة مع إضافة حماية الخصوصية والأمان.

ولأسابيع، ناقشت الشركة الأم الصينية المالكة لتطبيق TikTok بيع الأعمال التجارية الأميركية للتطبيق إلى Microsoft في محادثات شارك فيها مسؤولون أميركيون.

بدت صفقة قريبة من التحقق يوم الجمعة الماضي، لكن ترمب أعرب بعد ذلك عن معارضته، قائلاً إنه يفضل الحظر التام للتطبيق وفتح مخرج عبر المحادثات.

وفي حال تمت الصفقة، فإنها ستمنح مايكروسوفت دفعة ضخمة، وستعطي واشنطن فوزًا كبيراً على بكين من خلال جلب جوهرة تاج التكنولوجيا الصينية تحت ملكية الولايات المتحدة.

وبالنسبة للشركة الصينية فإنها ستتخطى عقبة مخاوف الأمن القومي الأميركي.

حظيت الصفقة المقترحة بمباركة كبار مسؤولي إدارة ترمب، بما في ذلك وزير الخزانة ستيفن منوشين، الذين رأوا قيمة في شركة أميركية تحصل على خوارزميات TikTok المعقدة التي تحدد مقاطع الفيديو التي يتم تقديمها للمستخدمين.

وعبر آخرون، بمن فيهم نائب الرئيس مايك بنس، عن مخاوفهم في اجتماع صباح الجمعة، حيث تم إبلاغ مسؤولين من لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، والتي كانت تراجع صفقة TikTok السابقة، بأن صفقة Microsoft كانت وشيكة.

وفي تصريحات الجمعة للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، قال ترمب إنه يعارض صفقة مايكروسوفت ويرغب في استخدام سلطته التنفيذية لحظر التطبيق في الولايات المتحدة، وهي خطوة يفضلها المستشار التجاري المتشدد بيتر نافارو.

تدخل ترمب

أوقفت الشركات المحادثات مؤقتًا لأنها طلبت توضيحًا من الإدارة الأميركية. سمع ترمب مؤخرًا من المستشارين داخل وخارج البيت الأبيض عن الحاجة لإنقاذ TikTok في الولايات المتحدة.

وأصبح التطبيق، المليء إلى حد كبير بقصص الرقص والتزلج الهزلي، متأصلًا في حياة الملايين من المراهقين، وبعضهم ناخبون محتلمون.

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تُظهر المفاوضات حول TikTok آثار دفع ترمب لإغلاق الحدود الأميركية أمام الشركات الصينية التي تعتبر تقنياتها تهديدات محتملة للأمن القومي.

وتظهر أيضًا كيف يمكن استخدام الشركات العالمية كورقات مساومة سياسية. ومن شأن صفقة مع Microsoft شراء عملية TikTok في الولايات المتحدة أن تحل واحدة من أكثر معارك الشركات إثارة في العداء بين الولايات المتحدة والصين.

وبدأ السباق لإعادة كتابة مصير TikTok في الولايات المتحدة في أوائل يوليو، بعد أن أثار وزير الخارجية مايك بومبيو الاحتمالية لحظر التطبيق وقال في وقت لاحق إن التطبيق يشكل تهديدًا أمنيًا.

حاولت ByteDance تجنب تفريغ عمليات TikTok الأميركية، حيث يعتقد رئيس الشركة الصينية أن TikTok يمكن أن يتحدى في نهاية المطاف Facebook للمستخدمين وعائدات الإعلانات.

ليس مربحاً

وعلى الصعيد العالمي فإن TikTok ليس مربحا. وقال شخص مطلع بحسب صحيفة "وول ستريت" إن شركة ByteDance تتوقع أن يصل دخل التطبيق إلى مليار دولار هذا العام و 6 مليارات دولار العام المقبل.

وبمقارنة هذه الأرقام من الأرباح الخيالية التي تحققها شركات التكنولوجيا العالمية، فإن هذا الرقم يعد ضئيلا جداً على تطبيق واسع الانتشار مثل TikTok.

في سلسلة من المناقشات مع المسؤولين الأميركيين، عرض المديرون التنفيذيون لـ ByteDance إنشاء مجلس إدارة TikTok مستقل، منفصل عن Bytedance، واقترحوا قيام مجموعة من المستثمرين الأميركيين بزيادة حصصهم حتى يتمكنوا من امتلاك غالبية TikTok.

ومن بين مستثمري ByteDance صندوق سوفت بنك وكذلك الصناديق الكبيرة مثل General Atlantic و Sequoia Capital.

وقدرت ByteDance بقيمة 100 مليار دولار في جولة لجمع الاستثمارات في مارس الماضي، وقد أعد بعض المستثمرين عرضًا قيم TikTok باعتباره قائمة بذاتها بأكثر من 30 مليار دولار، وفقًا لأحد الأشخاص المطلعين على العرض.

وقالت مايكروسوفت إنها قد تدعو مستثمرين أميركيين آخرين للمشاركة في صفقتها.

وتبنى بعض المسؤولين الحكوميين الأميركيين اقتراحا بهدف السيطرة على حصة الأغلبية في تيك توك، ورأوه كطريقة مهمة لتحقيق انتصار والقول إن جوهرة تاج التكنولوجيا الصينية قد هربت من الحزب الشيوعي الصيني إلى أميركا.

وقال مسؤولو إدارة ترمب إنهم يريدون أن يكون TikTok مملوكًا بالكامل لشركات أميركية، وإن مجرد السماح لأصحاب ملكيات الأقلية في رأسمال الشركة بزيادة حصصهم لم يكن بمثابة فوز للإدارة.

كان مسؤولو ByteDance يائسين لتجنب حظر TikTok الأميركي. وقد قامت الهند وهي أكبر أسواق TikTok بحظر التطبيق مؤخرًا بعد اشتباك حدودي مع الصين.

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وقال ماثيو برينان ، مستشار التكنولوجيا في الصين، إن الحظر في الولايات المتحدة أيضًا قد يكون له تأثير الدومينو.

عمل الرئيس التنفيذي للشركة المالكة للتطبيق في شركة Microsoft لفترة وجيزة في عام 2008 لكنه غادر بعد فترة قصيرة لأنه أخبر وسائل الإعلام الصينية أنه شعر أنه خنق إبداعه.

تتمتع Microsoft بتجربة أكثر ثراء مع الشركات الأخرى في التعاطي مع المستهلك أو الجمهور. وقد كافح محرك البحث Bing الخاص بها من أجل كسب قوة ضد Google.

وتخلت Microsoft إلى حد كبير عن تجارة الهواتف الذكية وأغلقت Mixer وهي خدمة البث المباشر التي تستهدف بشكل رئيسي عشاق ألعاب الفيديو، وقالت إنها تعمل على نقل المذيعين والمشاهدين إلى Facebook.

ويمكن أن يرتبط TikTok بخط الأعمال الأكثر نجاحًا الذي يركز على المستهلك من Microsoft ومنصة ألعاب Xbox ، التي ازدهرت مبيعاتها خلال الوباء، لكن الأيام المقبلة ستظل تحمل مفاجآت حول هذا التطبيق المثير للجدل.