تطبيق "كريم" ينضم إلى قاعدة عملاء "نتورك إنترناشيونال"

أعلنت "نتورك إنترناشيونال"، المزود للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، اليوم عن انضمام تطبيق "كريم" إلى قاعدتها من عملاء معالجة المدفوعات.



ويأتي ذلك في أعقاب اتفاقية مدتها 5 أعوام، تقوم "نتورك إنترناشيونال" بموجبها بمعالجة مدفوعات البطاقات مسبقة الدفع بالنيابة عن "كريم" في 5 بلدان تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، وباكستان.

ويندرج هذا المشروع في إطار مبادرة المدفوعات الرقمية التي أطلقتها "كريم" لتمكين كباتن مركباتها من الوصول مباشرة إلى إيرادات رحلاتهم اليومية باستخدام بطاقات "فيزا".



ومن شأن المشروع أن يعود بالعديد من الفوائد على تطبيق "كريم" وعملائه وكباتن سياراته، ودعم جهود بناء الاقتصاد غير النقدي في الدول الخمس، إضافة إلى تمكين كباتن "كريم" من الوصول مباشرة إلى المبالغ التي يجنونها من المعاملات النقدية أو غير النقدية، بدلاً من الانتظار لعدة أيام حتى دورة الدفع التالية.



ويأتي التعاون بين "نتورك إنترناشيونال" و"كريم" في مرحلة بالغة الأهمية تزامناً مع التحول المتزايد بين العملاء على استخدام المدفوعات اللاتلامسية، وذلك عملاً بالإجراءات الاحترازية ومعايير التباعد الاجتماعي خلال أزمة "كوفيد-19" المستمرة.