شركة خليجية توقف الدعوى القضائية المرفوعة ضد "بوينغ"

أعلنت شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات عن قيامها بإيقاف الدعوى القضائية المرفوعة ضد شركة "بوينغ"، بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بهذا الشأن.

وقالت "ألافكو" في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن علاقتها مع "بوينغ" سوف تستمر عن طريق الاستمرار بالتعاقد لشراء 20 طائرة من أصل 40 طائرة ضمن سجل طلباتها مع "بوينغ".

وأوضحت الشركة أنها تتطلع إلى مواصلة علاقتها التجارية المتينة وطويلة الأمد مع "بوينغ"، مُبينة أن الاتفاقيات التجارية مع الأخيرة تخضع لبند سرية المعلومات، والذي يمنع "ألافكو" من الإفصاح عن تفاصيل إضافية.

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ونوهت "ألافكو" إلى أنه تم إعادة ترتيب سجل طلبات الشركة مع "بوينغ" عن طريق تخفيض عدد الطائرات من 40 إلى 20 طائرة وتعديل أوقات تسليم الطائرات لتتواكب مع ديناميكيات وتطورات سوق تأجير الطائرات الحالية.

وأشارت إلى أن الإجراءات السابقة من شأنها تخفيض الالتزامات الرأسمالية المُستقبلية وإعادة تصنيف بنود معينة في البيانات المالية لشركة "ألافكو".

وأعلنت "ألافكو" في أواخر أبريل الماضي، عن قيامها برفع دعوى قضائية ضد شركة "بوينغ" تطالبها بدفع 336 مليون دولار، في المحكمة الاتحادية بولاية شيكاغو الأميركية.

واتهمت "ألافكو" الشركة الأميركية بأنها رفضت دون وجه حق إعادة مبالغ مدفوعة مقدماً لطلبية باتت مُلغاة الآن لشراء 40 من طائراتها طراز (737 ماكس) التي تواجه مشاكل، أي أنها انتهكت العقد باحتفاظها بالمدفوعات بالرغم من عدم تمكنها من تسليم الطائرات، أو وضع جدول معدل لتسليمها.