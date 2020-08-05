ترمب: نؤيد شراء "تيك توك" من قبل شركة أميركية آمنة

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تأييد شراء تطبيق "تيك توك" من قبل شركة أميركية آمنة.

وكان ترمب قد أمهل تيك توك مهلة للتفاوض.

فبعد أن قال ترمب، يوم الجمعة، إنه يعتزم حظر تيك توك في الولايات المتحدة إثر رفض فكرة البيع لمايكروسوفت، وافق على منح شركة بايت دانس الصينية 45 يوما للتفاوض على بيع التطبيق الشعبي للمقاطع المصورة القصيرة لشركة مايكروسوفت، وذلك حسب ما قال شخصان مطلعان على هذا الأمر لرويترز يوم الأحد.

موضوع يهمك تحقيق الولايات المتحدة مع شركة "بايت دانس" المالكة لتطبيق تيك توك، يهدف إلى خنق التطبيق الصيني، والذي أصبح يحظى بشعبية... مؤسس تيك توك: إغلاق الشركة كان مخططاً من 2017 شركات

وقال مسؤولون أميركيون إن التطبيق الرائج بين الشباب تحت إدارة الشركة الصينية يمثل خطرا قوميا بسبب البيانات الشخصية التي يتعامل معها.

مايكروسوفت تواصل التفاوض

لكن عقب مباحثات بين ترمب وساتيا نادالا، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، قالت الشركة التي مقرها واشنطن في بيان، إنها ستواصل المفاوضات للاستحواذ على تيك توك من بايت دانس، وإنها تهدف إلى التوصل لاتفاق بحلول 15 سبتمبر.

ولم يعرف على الفور سبب تغيير ترمب رأيه. إلا أن العديد من النواب الجمهوريين البارزين أصدروا خلال اليومين الماضيين بيانات لحثه على بيع تيك توك لمايكروسوفت.

"منع أي اتفاق"

إلى ذلك، كشفت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها قبل إصدار البيان، أن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة ستشرف على المفاوضات بين بايت دانس ومايكروسوفت.

ومن حق لجنة الاستثمار الأجنبي التابعة للحكومة الأميركية منع أي اتفاق.