الأرباح التشغيلية لـ"تومسون رويترز" تهوي 18%

أعلنت تومسون رويترز، اليوم الأربعاء، عن انخفاض طفيف في الإيرادات للربع الثاني من العام وتراجع نسبته 18% في الأرباح التشغيلية، وأكدت توقعاتها لبقية 2020.

وقالت الشركة المزودة للأخبار والمعلومات، التي تملك وكالة رويترز للأنباء، إن الإيرادات الفصلية انخفضت 1% إلى 1.405 مليار دولار، وإن الأرباح التشغيلية تراجعت إلى 365 مليون ولار من 447 مليونا، حين شمل الربع بعض البنود الاستثنائية.

وتزيد الأرباح المعدلة البالغة 44 سنتا للسهم عن 38 سنتا توقعها محللون، بحسب رفينيتيف، بينما يتماشى رقم المبيعات مع توقعات وول ستريت.

ومن بين أكبر ثلاثة قطاعات في الشركة، أظهر قطاع الأنشطة القانونية وخدمات الشركات أرباحا فصلية معدلة ومبيعات أعلى، بينما شهد قطاع خدمات الضرائب والمحاسبة مبيعات وأرباحا معدلة أقل.

وسجلت وكالة رويترز للأنباء انخفاضا في الإيرادات الذاتية نسبته 11% مما يعكس تأثير أزمة فيروس كورونا على أنشطتها للفعاليات.

وقال الرئيس التنفيذي لتومسون رويترز ستيف هاسكر في بيان "بالنظر إلى أدائنا في الربع الثاني والنصف الأول، لدينا ثقة متزايدة في كيفية أداء أعمالنا خلال الفترة المتبقية من العام".