حلواني إخوان تتحول للربحية بالربع الثاني وتحقق 26 مليون ريال

أعلنت شركة حلواني إخوان تحقيق أرباح فصلية بعد الزكاة والضريبة في الربع الأول من 2020، بلغت 25.9 مليون ريال، مقابل خسائر مليون ريال في الربع الثاني من 2019، بلغت 3.7 مليون ريال.

وخلال الستة أشهر الأولى من 2020، بلغت أرباح حلواني إخوان 56.1 مليون ريال، مقابل 1.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع صافي الربح يعود إلى نمو في مبيعات الشركة في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية نتيجة إعادة هيكلة جهاز المبيعات المحلية والدولية.

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وتم العمل على تحديث نظام الخصومات والحوافز للعملاء بما يحقق أعلى ربحية للشركة وزيادة الحصة السوقية.

كما شهد المزيج البيعي تحسنا وذلك بالتركيز على المنتجات الأكثر ربحية، إضافة للتعاقد مع موردي بعض الخامات الرئيسية بأسعار تنافسية مقارنة بأسعار الربع المماثل من العام السابق.

وذكرت أن مصاريف التمويل انخفضت نتيجة تراجع إجمالي القروض بمبلغ 104 ملايين ريال، وكذلك انخفاض تكلفة الإقراض.