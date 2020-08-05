198 مليون ريال خسائر "الخدمات الأرضية" بالربع الثاني

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية تكبدها خسائر فصلية بعد الزكاة والضريبة في الربع الأول من 2020، 197.8 مليون ريال، مقابل أرباح 123.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2019.

وبلغت قيمة الخسائر التشغيلية للشركة 196 مليون ريال، مقابل أرباح في الربع الثاني من 2019، بلغت 125.2 مليون ريال.

وخلال النصف الأول من 2010، بلغت خسائر الخدمات الأرضية 249 مليون ريال، مقابل أرباح في الفترة المقابلة من العام الماضي بلغت 227.9 مليون ريال.

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وقالت الشركة إن سبب تكبدها خسائر في الربع الثاني يعود إلى إيقاف غالبية الرحلات نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة عند تفشي جائحة COVID-19 - باستثناء رحلات الإجلاء وعودة حركة الطيران الداخلية في بداية شهر يونيو بما لا يتجاوز 18% من حجم عمليات التشغيل قبل الجائحة - والذي كان له تأثير مباشر على توقف غالبية عمليات الشركة، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 83% (بمبلغ 532.9 مليون ريال). كما أثرت جائحة COVID-19 بشكل غير مباشر على الاستثمار في حقوق الملكية في شركة الأمد السعودي والذي ساهم في خسارة بلغت 8.9 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إنه على الرغم من التحديات التي واجهتها في ظل الجائحة، فقد قامت بالتخطيط لمبادرات عديدة تهدف إلى زيادة كفاء التشغيل وبالتالي تخفيف أثر الجائحة على ربحية الشركة وضمان استمراريتها وتنافسيتها.

وقالت إنها تمكنت بفضل من الله من تحقيق مبادرات زيادة كفاءة التشغيل أدت إلى تخفيض التكاليف بقيمة 210 مليون ريال لهذا الربع (منها تكاليف سيتسمر تخفيضها بشكل دائم بقيمة 31 مليون ريال لكل ربع سنوي) والتي ساهمت في تقليص الخسائر لتصل إلى 197.9 مليون ريال (من أصل خسائر كانت قد تقدر بـ 407.9 مليون ريال في حال عدم تحقيق هذه المبادرات) والتي انعكست في انخفاض تكاليف التشغيل بمبلغ 202.2 مليون ريال سعودي و 7.8 مليون ريال في المصاريف الإدارية.