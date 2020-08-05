سنتامين: 101 مليون دولار حصة الحكومة المصرية من الإنتاج

قال المدير العام لشركة سنتامين مصر، يوسف الراجحي، إن الشركة حققت المستهدف لها من الإنتاج في النصف الأول الذي كان بحجم 221 ألف أونصة، بينما حققت الشركة 256 ألف أونصة.

موضوع يهمك إن تقنية Deepfakes هي الأكثر استخدامًا في مجال الذكاء الاصطناعي في الجريمة والإرهاب، وذلك وفقًا لتقرير جديد من كلية لندن... Deepfakes.. جريمة الذكاء الاصطناعي الأكثر إثارة للقلق تكنولوجيا

وأضاف الراجحي في مقابلة مع "العربية" أن الشركة تمكنت من التغلب على تحديات جائحة كورونا، وتحقيق المستهدف والزيادة عليه، مشيراً إلى مواصلة العمل عبر خطة طوارئ وبروتوكول صحي للمحافظة على صحة العاملين، في منجم السكري.

وذكر أن حصة الحكومة المصرية في النصف الأول بلغت 101 مليون دولار من إنتاج الشركة، لكن الأهم بحسب وجهة نظره هو تأثير المشروع التعديني على الاقتصاد المصري، والذي تبلغ فيه المصاريف الرأسمالية 1.3 مليار دولار فيما يقدر الأثر الاقتصادي بمليارات الدولارات للدخل القومي المصري.

وأعلنت شركة سنتامين لاستخراج الذهب ارتفاع أرباح النصف الأول من العام قبل الضرائب، مدعومة بزيادة إنتاج منجم السكري التابع لها في مصر وصعود أسعار المعدن بفعل الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقالت إن الأرباح قبل الضرائب سجلت 191 مليون دولار في النصف الأول من العام مقارنة مع 60 مليون دولار لنفس الفترة العام الماضي.

وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح مرحلية ثانية بواقع 6 سنتات للسهم.