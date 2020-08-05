ولاء للتأمين تتحول إلى الربحية بـ 28 مليون ريال بالربع الثاني 

أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققة صافي ربح قبل الزكاة بلغ 28.35 مليون ريال، مقابل 15.8 مليون ريال خسائر.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي الأرباح خلال الشهور الستة الأولى من 2020 بلغ 17.533 مليون ريال، مقابل 1.012 مليون ريال أرباحا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

موضوع يهمك أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري، محققة خسائر قدرها... "ولاء للتأمين" تتكبد 11.7 مليون ريال خسائر بالربع الأول شركات

وعزت الشركة تحقيق صافي ربح إلى الارتفاع في صافي أقساط التأمين المكتسبة بمقدار 18.53 مليون ريال وبنسبة 10.43% وارتفاع عمولة إعادة التأمين بمقدار 2.90 مليون ريال وبنسبة 43.55%، وارتفاع في إيرادات اكتتاب أخرى بمقدار 7.31 مليون ريال وبنسبة 1067.45%، وانخفاض في صافي المطالبات والمنافع الأخرى المتكبدة بمقدار 82.83 مليون ريال وبنسبة 50.48%، وانخفاض في مصاريف الاكتتاب الأخرى بمقدار1.97 مليون ريال وبنسبة 24.44%.

وأرجعت ذلك أيضا إلى انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية بمقدار 2.64 مليون ريال وبنسبة 8.57%. يقابل هذا ارتفاع في احتياطات أقساط تأمين إضافية بمقدار 48.78 مليون ريال وبنسبة 1566.54%، حيث قامت الشركة بزيادة احتياطي أقساط تأمين إضافية لتغطية الأثر المحتمل عن تمديد فترة سريان وثائق تأمين المركبات لمدة شهرين وارتفاع في احتياطات فنية أخرى بمقدار 5.54 مليون ريال وبنسبة 64.87% وارتفاع في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمقدار 11.70 مليون ريال وبمقدار 669.43%، وانخفاض في إيرادات عمولة من الودائع بمقدار 3.06 مليون ريال وبنسبة 44.43%.