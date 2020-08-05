267.2 مليون درهم أرباح "الواحة كابيتال" خلال الربع الثاني

سجلت شركة "الواحة كابيتال" إيرادات بلغت 571.3 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري 2020 بزيادة 8.5 أضعاف عن إيرادات الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ صافي أرباح الشركة 267.2 مليون درهم خلال الربع الثاني، مقارنة مع خسارة 124.4 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2019 في حين سجلت محفظة الاستثمارات الخاصة مساهمة قوية في أرباح المجموعة بواقع 33.5 مليون درهم. وعكست النتائج المالية للربع الثاني قوة ومتانة الشركة وكان لافتاً بين القرارات المتخذة خلال هذه الفترة البدء في برنامج استثماري للشركات المدرجة في الولايات المتحدة بقيمة تصل إلى 120 مليون دولار عبر شرائح عدة ويشمل هذا البرنامج الذي يستمر حتى النصف الثاني من العام، حيازة الأقلية في شركات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والاتصالات.

كما انتهت وحدة إدارة الأصول من إنشاء صندوق جديد يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه في أوائل النصف الثاني من 2020. وجاء ذلك استجابةً للطلب القوي من جانب المستثمرين على مثل هذه الخدمات الاستثمارية، وانعكاساً لرغبة فريق الوحدة في توسيع نطاق منتجاتها المقدمة بالاستناد إلى النجاح المتواصل لصناديقها .

وقال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة "الواحة كابيتال": بالرغم من حجم الآثار الاقتصادية والاجتماعية العامة لجائحة كوفيد-19، إلا أننا استطعنا بهذه النتائج أن نكون عند ثقة المستثمرين وحسن ظنهم بنا. وقد أثبتت هذه النتائج - ولا سيما نتائج الربع الثاني - أننا لا نسعى فقط إلى زيادة المداخيل في الأوقات الجيدة، وإنما نحرص كذلك على حماية استثماراتنا في الأوقات الصعبة.

من جانبه، قال عمرو المنهالي، الرئيس التنفيذي للشركة: تشكّل هذه النتائج دليلاً ملموساً على الجهود المشتركة لفريق عملنا والتحول الناجح في النهج الشامل لمجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية. وقد تكللت هذه الجهود بتسجيل واحد من أعلى مستويات الدخل ربع السنوية في تاريخ الشركة.