"التأمينات" الكويتية للعربية: 60% من استثماراتنا في السندات والأسهم

قال مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مشعل عبد العزيز العثمان، في مقابلة مع "العربية"، إن المؤسسة تسعى لتخفيض الأموال غير المستثمرة إلى 4% في 31 مارس 2021.

وأضاف "سيكون لدينا استثمارات في السندات والأسهم بنسبة تتراوح بين 40 إلى 60%، والنسبة المتبقية سيتم توزيعها على الاستثمارات البديلة".

ويعود تحقيق الأرباح القوية لارتفاع السوق وتطبيق استراتيجية جديدة، حيث حافظت على الأصول الجيدة بمخاطر معقولة أو مقبولة.

موضوع يهمك بحلول أمس الأربعاء، جنى جيف بيزروس، مؤسس شركة أمازون ورئيسها التنفيذي نحو 7 مليارات دولار من بيع بعض أسهم شركته منذ... مؤسس أمازون يجني 7 مليارات دولار من بيع هذه الأصول شركات

"الكاش لدينا كان 37% في 2017، والآن نزل إلى 11.5%، ونستهدف أن يصل في 31 مارس المقبل إلى 4%، فقط".

وأكد أنه تم الانتهاء من معظم الاستثمارات الموروثة من الإدارات السابقة بينها بأسعار جيدة من خلال عملية تنظيف المحفظة، حيث تم التخلص من استثمارات بحوالي 20 مليار دولار منذ عام 2017 وحتى الآن، وهذه الاستراتيجية لم تؤثر على خطة توظيف الأموال التي بدأنا فيها.

وأوضح أن المؤسسة تعمل على المدى البعيد وليس بشكل ربعي.

كانت الأرباح الفصلية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت قد تضاعفت بنحو 4 مرات لتسجل 7.34 مليار دولار.

وتأتي هذه الأرقام الفصلية التي تغطي الفترة من الأول من أبريل إلى نهاية يونيو على الرغم من تأثير جائحة كورونا عالميا.

ونجحت المؤسسة في ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻣﻌﺪل اﻷﻣﻮال غير الﻣﺴﺘﺜﻤﺮة ﻣﻦ 37% من إجمالي الأصول في نهاية مارس من العام 2017 إلى 11% بنهاية يونيو الماضي.