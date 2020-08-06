تويوتا تحقق أضعف أرباح فصلية في 9 سنوات عند 132 مليون دولار

توقعت مجموعة "تويوتا موتور" اليابانية لصناعة السيارات، اليوم الخميس، تراجع صافي أرباحها في العام المالي الجاري 64.1% عن العام الماضي إلى 730 مليار ين (6.9 مليار دولار) بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وانخفضت الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 98% لتصل إلى 13.9 مليار ين للأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، وهي أفضل من تقديرات متوقعة لخسارة قدرها 179 مليار ين مستمدة من استطلاع أجرته رويترز شمل سبعة محللين.

في الوقت نفسه، أعلنت الشركة تحقيق أرباح صافية في الربع الأول من العام المالي الجاري بـ 158.8 مليار ين بانخفاض بـ 74.3% عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

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تؤكد الأرباح المنخفضة بشكل حاد على التحديات التي تواجهها صناعة السيارات بسبب الوباء الذي أغلق المصانع وأبعد الزبائن عن الوكلاء.

وكررت تويوتا توقعات أرباح التشغيل السنوية التي تبلغ 500 مليار ين، وهو أضعف مستوى لها في تسع سنوات، بحجة أن الفيروس التاجي يمكن أن يضر بمستقبل المبيعات.

وقال المتحدث باسم تويوتا ريو ساكاي في مؤتمر صحافي يوم الخميس: "إن وتيرة الانتعاش في عدد من المناطق كانت أسرع مما توقعنا في البداية".

"لكن وضع الفيروس لا يزال يضع الكثير من الشكوك حول مستقبل الأعمال، ونرى إمكانية أن توقعاتنا يمكن أن تتغير".