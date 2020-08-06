أرباح "العربي الوطني" الفصلية تتراجع 46% إلى 486 مليون ريال 

أعلن البنك العربي الوطني، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، والتي أظهرت تراجعا في صافي الربح قدره 45.65%.

وقال البنك في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي الربح خلال تلك الفترة بلغ 486 مليون ريال، مقابل 894.2 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال الشهور الستة الأولى، تراجع صافي الربح بنسبة 32.5% إلى 1.13 مليار ريال، مقابل 1.67 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال البنك إن صافي الربح للربع الحالي، تراجع بسبب الانخفاض في إجمالي دخل العمليات بنسبة 15.2%، وهو ناتج بشكل رئيس من الانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل الأتعاب والعمولات، المكاسب غير المحققة من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أوالخسارة بالإضافة إلى الانخفاض في حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة قابله زيادة في أرباح تحويل العملات الأجنبية، دخل المتاجرة، دخل توزيعات الأرباح ودخل العمليات الأخرى.

وأوضح أن اجمالي مصاريف العمليات ارتفع بنسبة 21.5% ناتج بشكل رئيس من الزيادة في مخصص خسائر انخفاض الائتمان، ومخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، قابله انخفاض في مصاريف الرواتب والأجور، مصاريف الإيجار والمباني، مصاريف الاستهلاك.