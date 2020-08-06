سابك تتكبد 2.2 مليار ريال خسائر بالربع الثاني

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققة خسائر قدرها 2.22 مليار ريال، مقابل 2.03 مليار ريال أرباحا عن نفس الفترة من العام الماضي.

يأتي ذلك بعدما تراجعت إيرادات الشركة بنسبة 29.5% إلى 24.62 مليار ريال.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، حققت الشركة 3.27 مليون ريال خسائر، مقابل 5.35 مليار ريال أرباحا عن نفس الفترة من العام الماضي.

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وقالت الشركة إن سبب تحقيق صافي خسارة خلال الربع الثاني يعود إلى انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المبيعة، بالإضافة إلى تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية بمبلغ 1.18 مليار ريال.

وعزت الشركة تحقيق صافي خسارة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المبيعة، بالإضافة إلى تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ 2.28 مليار ريال.