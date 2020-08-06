مؤسس أمازون يجني 7 مليارات دولار من بيع هذه الأصول

بحلول أمس الأربعاء، جنى جيف بيزروس، مؤسس شركة أمازون ورئيسها التنفيذي نحو 7 مليارات دولار من بيع بعض أسهم شركته منذ بداية العام الجاري.

ففي إفصاح للبورصة الأميركية أمس، قالت الشركة إن مؤسسها باع مليون سهم من أسهم أمازون بقيمة تبلغ 3.1 مليار دولار. ويضاف هذا إلى 4.1 مليار دولار حصل عليها بيزوس من بيع أسهم إضافية منذ مطلع العام.

ورغم ضخامة المبلغ إلا أن الأسهم التي باعها هي نسبة محدودة من حصته في أسهم أمازون التي ارتفعت على نحو صاروخي خلال هذا العام بفضل أزمة كورونا.

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ويملك بيزوس حاليا نحو 54 مليون سهم من أسهم أمازون، قيمتها 189.8 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.

وارتفع صافي ثروة بيزوس بـ 74.9 مليار دولار هذا العام، بعد صعود أسهم شركته 73%.

وأعلنت شركة "أمازون" أداء مالياً تتجاوز توقعات المحللين خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث ارتفعت المبيعات بنحو 40% بدعم وباء كورونا الذي عزز التسوق عبر الإنترنت.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة العاملة في مجال البيع بالتجزئة عبر الإنترنت والصادرة أمس الخميس، أنها سجلت صافي أرباح بقيمة 5.24 مليار دولار (10.30 دولار لكل سهم) في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي مقارنة مع 2.62 مليار دولار (5.22 دولار للسهم الواحد) في الربع المماثل من العام الماضي، وفقاً لوكالة "رويترز".

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن يشهد سهم أمازون مكاسب بنحو 1.48 دولار في الربع المنتهي في يونيو الماضي.

وأعلنت أمازون مبيعات بقيمة 88.91 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام بزيادة 40% عند المقارنة مع المبيعات البالغة 63.4 مليار دولار والمسجلة قبل عام.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مبيعات أمازون ستحقق عوائد بقيمة 81.45 مليار دولار في الربع الماضي.

وتعهد الرئيس التنفيذي لأمازون جيف بيزوس بإنفاق كافة الأرباح الإضافية المحققة من زيادة المبيعات ذات الصلة بوباء "كوفيد-19"، في أرباح تشغيلية جديدة.